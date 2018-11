Nieuwe online supermarkt voor verse producten

AMSTERDAM - Vers, lekker, snel en speciaal. Daarmee wil de nieuwe online supermarkt Crisp zich onderscheiden. De winkel richt zich op mensen die van lekker eten houden, maar geen tijd hebben om naar verschillende speciaalzaken te gaan.

Tom Peeters, co-Founder & CEO: "Als vader van twee jonge kinderen is het een uitdaging om iedere dag vers, lekker en gezond eten op tafel te krijgen. Onze missie is om dit voor iedereen bereikbaar en gemakkelijk te maken. Natuurlijk is de online supermarkt in opkomst. Wij zien dat mensen niet alleen veranderen hoe ze shoppen, maar ook wat ze kopen. De bron van voedsel is weer terug in beeld."

Crisp heeft een ruim assortiment in onder meer groente, fruit, verse vis en handgemaakte verse pasta’s. Via de app van Crisp zijn versproducten verkrijgbaar van meer dan tweehonderd verschillende leveranciers, waaronder ook kleine gespecialiseerde lokale middenstanders. Zo komen de mosselen uit Zeeland van familiebedrijf Neeltje Jans en de witlof van teler Huisman uit Benningbroek.

Hub Amsterdam

De producten worden worden 's nachts naar een verzamelpunt gebracht in Amsterdam. Vanaf deze hub worden ze weer verzonden door heel Nederland.

Crisp haalde in korte tijd een startkapitaal binnen van drie miljoen euro. Het zijn voornamelijk Nederlandse ondernemers en investeerders die op persoonlijke titel de online supermarkt steunen.