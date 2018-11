Alkmaarse ex-rijinstructeur krijgt eis van 2,5 jaar cel te horen na aanrandingen

ALKMAAR - De rechtbank in Alkmaar heeft 2,5 jaar celstraf geëist tegen een ex-rijinstructeur. Hiervan is een half jaar voorwaardelijk. Hij wordt er onder meer van beschuldigd twee oud-leerlingen te hebben aangerand.

Dat meldt het Noordhollands Dagblad. Ook wordt hij ervan beschuldigd een maandenlange relatie te hebben gehad met een oud-leerling. Daarnaast zou hij deze leerling en een wijkagent hebben bedreigd. Verder zou hij zijn toen 12-jarige dochter seksueel hebben misbruikt en in het bezit zijn van kinderporno.

Lees ook: Horinees krijgt acht maanden cel voor aanranding van taxichauffeuse

De officier van justitie heeft besloten dat de verdachte geen contact mag opnemen met de slachtoffers. Ook moet hij uit de buurt van zijn dochter blijven. De aanklaagster heeft een schadevergoeding van enkele duizenden euro's geëisd.

Geen bewijs

Ook werd hij verdacht van verkrachting van de oud-leerling met wie hij een relatie had. Hier is vrijspraak voor gevraagd, omdat er geen bewijs was dat het ging om gedwongen seks.

Aan het eind van 2016 kreeg de politie meldingen over de rijinstructeur. Er werd kinderporno in zijn huis aangetroffen op computerapparatuur tijdens zijn arrestatie.

Lees ook: Aangerande vrouw trekt billenknijper van fiets in Schagen

Chillen en gamen

Inmiddels zit de Alkmaarder drie maanden in voorarrest. Zijn rijschool is opgeheven. De misstanden gebeurden na de rijlessen als leerlingen bij hem thuis kwamen om te 'chillen en gamen'.

Nadat de relatie met zijn oud-leerling verbroken werd zou hij op zoek zijn gegaan naar een vuurwapen. Hiermee wilde hij haar en de wijkagent iets aan doen.

De verdachte zelf ontkent alles. "De beschuldigingen kloppen niet en komen totaal uit de lucht vallen," aldus de ex-rijinstructeur. Over twee weken is de uitspraak.