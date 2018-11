Velsen verandert in 'fantasierijke gemeente' in nieuwe surrealistische kalender

VELSEN - Ed Geels, fotograaf uit IJmuiden, is een 'ideeënman.' De meeste doet hij op in zijn eigen omgeving: Velsen en IJmuiden. Niet al zijn ideeën werkt hij uit, maar toen hij bedacht dat er een alternatieve kalender moest komen voor de gemeente Velsen kreeg hij zoveel medewerking van vrienden en bekenden dat hij zijn plan wel moest doorzetten.

Hij benadrukt dat hij het nooit had kunnen doen zonder vrienden. Tot in Schotland hebben ze hem zelfs geholpen. "Hexe Labs, een fotobewerkingsbedrijf, wilde graag meewerken. Bijzonder toch?" Maar ook dicht bij huis was er steun van zijn vriend Jeff Folkerts, die de productie voor zijn rekening heeft genomen.

Het resultaat van de kalender, waar hij negen maanden aan heeft gewerkt, mag er zijn: twaalf surrealistische foto's van Velsen en een cover. Met dank aan fotoshop heeft de ras-IJmuidenaar iconische plekken in Velsen veranderd in fantasierijke voorstellingen. Telstar-aanvoerder Frank Korpershoek die hoog boven sportpark Schoonenenberg zweeft, een jongetje dat met een bootje speelt in de sluis en een meisje dat koordanst.

Goede doel

Hij is verguld met het eindresultaat, maar minstens zo trots op het goede doel dat aan de 'Velsen Kalender' is verbonden. Hij had al snel bedacht dat de opbrengst ten goede moest komen aan een organisatie die een steuntje in de rug kan gebruiken. Via sociale media konden mensen suggesties doen. Hospice de Heideberg in Santpoort-Noord kwam als winnaar uit de bus.

"Een mooier doel bestaat niet. Er zijn daar 90 vrijwilligers dag en nacht in de weer met stervensbegeleiding. Ik ben blij dat we deze organisatie kunnen helpen", aldus Geels.