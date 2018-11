Havik en Stroetinga aan de leiding bij Zesdaagse van Gent

GENT - Baanwielrenners Yoeri Havik en Wim Stroetinga hebben na de eerste dag de leiding gepakt bij de Zesdaagse van Gent. De Noord-Hollander en zijn kompaan pakte in de afsluitende puntenkoers van de eerste dag een ronde op hun concurrenten en houden daardoor vele grote namen achter zich.

Het Begisch/Italiaanse duo Iljo Keisse en Ella Viviani staan tweede in het algemeen klassement na dag een. Zij hebben 73 punten, wat er zestien meer zijn dan het Belgische duo Kenny de Ketele/Robbe Gys (57 punten) die op de derde plaats staan. De Nederlandse duo heeft weliswaar 42 punten, maar door de ronde die zij hebben gepakt in de afsluitende puntenkoers hebben zij de leiding over het klassement.

Keisse en Viviani danken hun goede klassering dankzij hun sterke begin aan de zesdaagse. Het Quick-Step-duo won direct de puntenkoers en de daaropvolgende ploegafvalling. Bovendien won Keisse de eerste dernyrace. Havik en Stroetinga waren vervolgens de beste tijdens de tijdrit van een ronde.

De Zesdaagse van Gent duurt nog tot en met zondag. Enkele weken geleden was Avenhorner Havik samen met Stroetinga nog de beste tijdens de Zesdaagse van Londen.

