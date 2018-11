Deel dit artikel:













Aantal verkochte huizen in Metropoolregio blijft dalen Foto: Shutterstock

NOORD-HOLLAND - Opnieuw zijn er in de Metropoolregio Amsterdam het afgelopen kwartaal minder huizen verkocht terwijl de prijzen juist harder stegen. In Flevoland daalde het aantal verkopen het hardst maar die provincie heeft wel de grootste gemiddelde prijsstijging van alle provincies. Dat blijkt uit een nieuw verschenen rapport van de Rabobank over de woningmarkt.

Rabobank-econoom Nic Vrieselaar geeft aan dat vorig kwartaal al duidelijk werd dat steeds minder mensen het nog een gunstige tijd vinden om een huis te kopen. Daar komt bij dat het consumentenvertrouwen de laatste maanden "een knauw'' heeft gekregen. Deze factoren kunnen leiden tot minder vraag naar koopwoningen, aldus de kenner. Dat kan weer leiden tot minder overbiedingen en dus een meer gematigde prijsontwikkeling. Bron: Rabobank Prijsstijging van 6 procent

De huizenprijzen in Nederland zullen volgend jaar gemiddeld minder hard stijgen. Dat denken economen van de Rabobank. Ze voorspellen voor volgend jaar een prijsstijging van circa 6 procent. Dat is volgens de economen nog een flinke prijsstijging waardoor het gemiddelde huis volgend jaar meer dan 300.000 euro zal kosten. Verder loopt het verkooptempo van woningen terug. Dat gaat volgens de Rabobank vaak vooraf aan een matiging van de prijsontwikkeling. Ook voor volgend jaar verwacht de bank dat het aantal verkochte woningen afneemt tot zon 210.000. Voor dit jaar wordt een verkoopaantal van ongeveer 225.000 geschat.