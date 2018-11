Aanleg zeesluis IJmuiden bereikt nieuwe mijlpaal

IJMUIDEN - Hij is 80 meter lang, 26 meter breed, 22 meter hoog en werd maar liefst 16 meter afgezonken: een deurkas van de nieuwe zeesluis in IJmuiden. Een onderdeel met het formaat van een klein flatgebouw moest centimeter voor centimeter op de juiste diepte worden gelegd.

De deurkas is het deel van de sluis waar de sluisdeuren in- en uitrollen. Het afzinken gebeurde door het zand onder de deurkas weg te spuiten. Onder meer robotarmen voerden het zand vervolgens weg. De ruimte onder de deurkas wordt nu opgevuld met beton. Camera's hielden het proces 24 uur in de gaten. In 2019 volgt een nog grotere tweede deurkas die 80 meter lang is, 55 meter breed en 25 meter hoog.

Nieuwe zeesluis

In 2016 startte de bouw van de grootste zeesluis ter wereld in IJmuiden. Die moet ruimte bieden aan de steeds groter wordende zeeschepen. De nieuwe sluis wordt 500 meter lang, 70 meter breed en 18 meter diep.