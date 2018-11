VIDEO: Leeuwinnen Nora, Mali en Ziera arriveren in Anna Paulowna

ANNA PAULOWNA - Gevaarlijk bezoek bij Stichting Leeuw in Anna Paulowna: leeuwinnen Nora, Mali en Ziera zijn gisteravond aangekomen voor tijdelijke opvang. Erg veel plezier in de tocht leek het drietal het niet te hebben, Nora werd wild grommend en om zich heen klauwend naar binnen gereden.

De leeuwinnen komen bij een dierentemmer uit Duitsland vandaan en vliegen 13 december door naar Vaalwater in Zuid-Afrika. Daar worden ze verwacht bij het Emoya Big Cat Sanctuary om kennis te maken met Omar.

Dit mannetje werd in 2015 nog online aangeboden op de Slowaakse versie van Marktplaats en was er erg slecht aan toe. Een actiegroep haalde de eigenaar over om de leeuw af te staan. Ook Omar Maakte een tussenstop in Anna Paulowna voordat hij naar Zuid-Afrika vloog.

Het drietal blijft tot vertrek naar Zuid-Afrika in de quarantaine zitten.



