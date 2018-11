Deel dit artikel:













Storing en kapotte trein, dus let op als je met de trein moet! Foto: ANP

NOORD-HOLLAND - Er zijn twee treinvertragingen in de provincie. Op het traject Haarlem naar Alkmaar is een storing in de tunnel bij Beverwijk. Dit duurt tot ongeveer tien uur.

Daarnaast rijden er geen treinen tussen Hoofddorp en Leiden vanwege een kapotte trein. Het is onduidelijk hoelang dit duurt.