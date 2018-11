Gejatte oldtimer gevonden in Amsterdamse gracht

AMSTERDAM - In de Amsterdamse Leidsegracht is vannacht een klassieke Fiat uit 1974 teruggevonden. De oldtimer was daar in de nacht van 11 november gestolen en zou een waarde hebben van 5.000 euro.

Eerder zei de eigenaar van de auto tegen AT5 te hopen 'dat 'ie was weggesleept of in de gracht was gevallen'. Dat laatste lijkt nu het geval te zijn. "Deze Fiat hoort in het straatbeeld van Amsterdam. Dagelijks worden er door toeristen honderden foto's van de auto gemaakt", aldus de ontdane eigenaar afgelopen weekend, die hem als gestolen opgaf.

Uit gracht gevist

Drie dagen later is de wagen dus uit de gracht gevist. Het hele dak is ingedeukt. Het is nog niet duidelijk wat er precies is gebeurd.