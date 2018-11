Ook het paard van Sinterklaas is klaar voor de intocht

ZAANSTAD - Bij manege De Delft stomen ze het paard van Sinterklaas klaar voor de vele intochten die er binnenkort op het programma staan. "We hebben een speciale hoefsmid ingehuurd, zodat Amerigo soepel over de daken kan lopen."

"Waar het bij een goede Amerigo om draait, is dat het een extreem braaf paard is," vertelt Ron van Eerden van Hippisch Centrum De Delft in Assendelft. "Hij moet tegen een hoop chaos kunnen en niet snel schrikken."

Om dat te testen, neemt Ron de schimmel weleens mee naar een kinderdagverblijf. "'En nu allemaal schreeuwen,' zeg ik dan tegen de kinderen. Als het paard daar tegen kan, is 'ie klaar voor de intocht."



Proefrijden

Ook is het van belang dat een Hulpsinterklaas even komt proefrijden. "Ik wil zien dat het veilig is en dat iemand goed luistert naar mijn aanwijzingen. De belangrijkste tip: trek een broek aan en geen toog, dat maakt het rijden een stuk makkelijker," zegt Ron.

Zijn paard Amerigo loopt onder andere de intocht van Assendelft en Utrecht. "Ik ben er altijd bij, op nog geen meter afstand en houd goed contact met de Hoofdpiet, die het paard vastheeft."



Zware Sint

Het is belangrijk dat een Sint niet te zwaar is. "Dat hebben we een keer meegemaakt tijdens een intocht. Amerigo weigerde verder te lopen met het vele gewicht op zijn rug. Sinterklaas is toen op een brandweerwagen verder vervoerd."

En hoe leer je een paard nou over de daken te lopen? "Dat is een speciale kunst! Onze hoefsmid zorgt voor goede ijzers en verder is het een kwestie van trainen."



Een opvolger van Amerigo is al in de maak. "Amerigo de Tweede," zegt Ron. "Die is nu nog te jong, maar we laten hem alvast meelopen bij de intocht, zodat 'ie kan wennen. Over een paar jaar kan hij het overnemen."