Wesley Harms ronde verder op Grand Slam of Darts Foto: Sander Kaaij

WOLVERHAMPTON - Het is Wesley Harms gelukt om door te dringen tot de knock-out-fase van de Grand Slam of Darts. De Noord-Hollander rekende in een bloedstollende laatste groepswedstrijd af met Keegan Brown en dat was na de nederlaag tegen James Wade (5-0) en de overwinning op Mark Webster (5-3) voldoende om door te gaan.

Het leek een moeilijk verhaal te worden voor de Heerhugowaarder, die met 3-1 een break achter stond tegen de Engelse Brown. Harms wist echter knap de volgende leg - die was begonnen door Brown - te pakken en won vervolgens ook zijn eigen leg, zodat de stand weer gelijk was getrokken: 3-3. Wat volgde was een spannende strijd tussen de twee darters, die beiden vijf keer een 180-score noteerden. Brown kwam via een knappe finish nog op een 4-3 voorsprong, maar nadat de Noord-Hollander met een 11-darter voor de 4-4 tekende wist hij ook de laatste leg met zijn derde wedstrijdpijl naar zich toe te trekken. Zodoende eindigde de wedstrijd in 5-4 voor de Nederlander en dringt hij door een tweede plaats in de groep door naar de knock-out-fase. In die volgende ronde neemt Harms het op tegen wereldtopper Gary Anderson. Die wedstrijd wordt donderdag gespeeld.