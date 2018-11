Morgen opent de eerste crisisopvang voor jongeren in ‘t Gooi.

HILVERSUM - Het is nog een flinke klus om alles op tijd af te maken. Morgen wordt de nieuwe crisisopvang voor jongeren aan de Neuweg in Hilversum officieel geopend. De initiatiefnemers zijn blij dat het eindelijk zover is.

"Er was helemaal geen crisisopvang voor jongeren in ‘t Gooi", vertelt projectleider Mark Rutten aan NH Nieuws. "Dus weten we ook niet hoe groot die groep is", legt hij uit. Maar dat er veel dakloze jongeren zijn, staat volgens hem wel vast. "Alleen zijn ze vaak onzichtbaar."

Lees ook: Crisisopvang voor jonge daklozen in nood geopend in Hilversum

"Veel jongeren die nergens terecht kunnen zijn bang om daarvoor uit te komen", vertelt zorgcoördinator Machteld Nijhuis. "Het is heel belangrijk dat we ze nu kunnen vertellen dat er een plek voor ze is en ze kunnen begeleiden." Volgens Nijhuis zijn de jongeren nog erg beïnvloedbaar. "Het zijn eigenlijk nog gewoon kinderen", weet Nijhuis.

Huisregels

De opvang biedt plaats aan acht jongeren in de leeftijd van 16 tot 27 jaar. Momenteel zijn er al vier plekken vergeven. Het verblijf in de opvang is niet vrijblijvend. "We verwachten wel dat ze openstaan voor begeleiding en dat ze zich houden aan de huisregels", vertelt Rutten. Zo moet iedereen meehelpen in de huishouding en mogen de jongeren na 20.00 uur 's avonds niet meer naar buiten.

Maar de opvang biedt meer dan veiligheid en structuur. "We begeleiden ze ook naar een zelfstandige vorm van wonen en dat ze voor zichzelf kunnen zorgen", vertelt Nijhuis. Voor de één betekent dat een eigen woning, voor een ander is dat een doorstroomlocatie, zoals bijvoorbeeld het Trainingshuis in Bussum.

Lees ook: Crisisopvang slibt dicht door tekort aan sociale-huurwoningen: "We hebben de plekken hard nodig"

De crisisopvang voor jongeren wordt morgen om 11.00 uur door burgemeester Broertjes geopend. Dan zal ook bekend worden hoe de locatie gaat heten.