Lokale omroep Heerhugowaard in zwaar weer: "Heel jammer dit"

HEERHUGOWAARD - Lokale omroep Heerhugowaard A Life zit financieel in zwaar weer. De omroep die sinds 2010 het Waardse lokale nieuws verzorgt heeft een rekening van tegen de 10.000 euro openstaan bij hun verhuurder, en die wil geld zien. Geld wat de omroep niet in ene kan ophoesten.

"Wij zijn nu anderhalf jaar in gevecht met onze huurbaas", vertelt voorzitter Remon Dorlandt van Heerhugowaard A Life. "Hij wil geld zien en dat hebben we als kleine stichting niet in zomaar liggen." Het gaat volgens Dorlandt niet om een huurachterstand maar om bijvoorbeeld servicekosten die nog openstaan.

"We hebben geprobeerd er samen uit te komen maar dat lukt niet. Heel jammer, want we zijn in 2011 met open armen binnengehaald in het pand in Middenwaard. Nu lijkt hun bedrijfscultuur heel anders."

Hulp van gemeente

Heerhugowaard A Life heeft de gemeente nu om hulp gevraagd. Niet voor het eerst, want twee jaar geleden kampte de omroep ook met een tekort. "Dat ging toen om 3500 euro", beaamt Dorlandt. "Nu om bijna 10.000 euro."

"De gemeente wil ons steunen en daar zijn we heel dankbaar voor. Maar of dat een lening, eenmalige subsidie of vooruitbetaling wordt, weet ik niet. Dat is uiteindelijk aan de gemeenteraad, maar de nood is hoog." Donderdag zit Dorlandt opnieuw met de gemeente om tafel. "Ik heb er vertrouwen in dat het goed gaat komen."

Toekomst

"Sowieso zit het er aan te komen dat wij dit pand gaan verlaten", stelt Dorlandt. Over de verdere toekomst kan hij nog niet veel kwijt. "In 2019 krijgen we weer subsidie en in 2021 moet onze vergunning verlengd worden. Ondertussen werken we hard aan de 'nieuwe lokale omroep van de toekomst'."