De Oranje Leeuwinnen gaan naar het WK

SCHAFFHAUSEN - De Nederlandse voetbalsters hebben zich voor de tweede keer in de geschiedenis geplaatst voor het WK. Dat wordt volgende zomer in Frankrijk gehouden. De ploeg van bondscoach Sarina Wiegman verdedigde in Schaffhausen een 3-0 voorsprong tegen de Zwitsers in de finale van de play-offs om het laatste ticket voor het WK. De ploeg speelde vanaf de zevende minuut met tien man, nadat Anouk Dekker al zo vroeg in de wedstrijd met rood naar de kant moest, maar wist de wedstrijd af te sluiten met 1-1. Vivianne Miedema en Coumba Sow zorgden voor de doelpunten in de tweede helft.

Nadat Shanice van de Sanden al in de eerste minuut een kans kreeg, was de schrik groot voor de Oranje Leeuwinnen toen Dekker al in de zevende minuut rood kreeg. Ze verspeelde de bal en trok vervolgens Ramona Bachmann naar de grond, die een vrije doortocht had.

Die vroege rode kaart was ook zuur voor Jill Roord. De speelster van Bayern München mocht eindelijk een keer spelen omdat Jackie Groenen geblesseerd is, maar door het wegvallen van Dekker moest ze naar de kant ten faveure van verdedigster Merel van Dongen. Met tranen in de ogen nam ze plaats op de bank.

Weinig kansen Zwitserland

Ondanks het numerieke voordeel wist Zwitserland weinig kansen te creëren in de eerste helft en waren de beste kansen voor Nederland. Van de Sanden zag eerst een schot in het zijnet eindigen en werd later door Vivianne Miedema met een mooie hakbal vrij voor keeper Thalmann gezet. Ze schoot alleen recht op de keeper af.

Slechts 5000 toeschouwers

Terwijl de mist langzaam het kleine LIPO Park stadion in Schaffhausen binnenzakte ging de tweede helft van start. Er waren vijfduizend bezoekers, waaronder nog een aardig contingent Oranje-supporters en dat was een record voor het vrouwenvoetbal in Zwitserland. Het contrast met het binnen een half uur uitverkochte stadion Galgewaard was wel groot.

Miedema opent de score

Vivianne Miedema maakte aan alle eventeel nog bestaande hoop bij de Zwitsers in de 52e minuut een eind met een actie waarbij ze haar tegenstander uitkapte, gevolgd door een diagonaal schot. Dat betekende dat de Zwitsers daarna nog vijf doelpunten moesten maken om zich te plaatsen voor het WK.

Gelijkmaker Sow

De Zwitsers leken de wedstrijd na dat doelpunt op te geven totdat invalsters Sow met nog iets meer dan een kwartier te spelen de gelijkmaker scoorde.

Dat deed ze met een inmiddels omgeruilde oranje bal, omdat de witte door de steeds dichtere mist nauwelijk nog te zien was. De Zwitsers drongen nog wat aan, maar keeper Loes Geurts werd niet meer gepasseerd.

Op 8 december vindt in Parijs de loting plaats voor het WK. Op het WK kan ook meteen deelname aan de Olympische Spelen worden afgedwongen.

Opstelling Zwitserland: Thalmann; Crnogocevic, Kiwic, Bühler (Lehmann/46), Maritz; Tschopp (Sow/62), Wälti, Stierli; Reuteler (Mégroz/79), Bachmann, Aigbogun

Opstelling Nederland: Geurts; v. Lunteren, Dekker, Bloodworth, v. Es; Roord (v. Dongen/13), Spitse, v.d. Donk; v.d. Sande (Beerensteijn/74), Miedema (R. Jansen/85), Martens