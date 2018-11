Deel dit artikel:













Zaanstad gaat na uitspraak rechter opnieuw kijken naar sinterklaasintocht Foto: ANP

ZAANSTAD - Zaanstad gaat morgen opnieuw kijken of de sinterklaasintocht wel door kan gaan, als de stichting Majority Perspective gelijk krijgt. Dat zei de advocaat namens de gemeente tijdens het kort ding vandaag, dat de stichting had aangespannen tegen de gemeente, burgemeester Hamming en de NTR. Morgen is de uitspraak.

Majority Perspective wil dat de rechter alle stereotypen van Zwarte Piet verbiedt. Oprichters van de stichting zijn onder andere Michael van Zeijl van actiegroep De Grauwe Eeuw, die vlak na de zitting op straat werd aangehouden omdat hij eerder op sociale media doodsbedreigingen had geuit aan het adres van Sinterklaas. Lees meer: De Grauwe Eeuw-voorman gearresteerd voor bedreigen Sinterklaas "Het is treurig dat zoiets nodig is", zei Rogier Meijerink van de stichting voor de camera van NH Nieuws vooraf aan de zitting in de rechtbank van Haarlem. Omroep NTR verdedigde zich tijdens de rechtszaak door te stellen dat de actiegroep nog helemaal niet kan weten hoe zwarte piet eruit komt te zien tijdens de landelijke intocht in Zaanstad. Lees ook: Zaanstad: "Sintintocht op losse schroeven als eisen tegenstanders worden ingewilligd" De gemeente Zaanstad laat via de advocaat weten dat ze na de uitspraak van de rechter opnieuw gaan bekijken of de intocht wel door kan gaan, op het moment dat de rechter de stichting gelijk geeft. De uitspraak is morgen. 💬 Whatsapp ons!

