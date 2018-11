Joop verkoopt al 38 jaar 'rommel' in Beverwijk: "Niet schelden, razen of tieren"

BEVERWIJK - Zeg je de Beverwijkse Bazaar, dan zeg je in een adem ook de naam van Joop Hoogeveen. Al 38 jaar verkoopt de Hagenees op de voormalige 'Zwarte Markt' zijn spullen.

Van een afgedankte werphengel en sjoelbak tot een oud straatnaambord uit Amsterdam. Vraag het Joop en hij heeft het staan. "Ik vind de gekste dingen het leukst; alles moet er gewoon zijn", zegt de 81-jarige verkoper in Hal 3 over zijn uiteenlopende assortiment.

Klanten

En over de omgang met zijn klanten: "Je moet niet schelden, razen en tieren. Als ze niets kopen zeg je gewoon: Dank u wel voor uw komst", aldus Joop.

'De Bazaar in beeld' is een serie over mensen op de Bazaar.