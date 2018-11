Hardwerkende mannen in pak doen yoga tegen stress: ”Minder zweverig dan gedacht”

VENHUIZEN - Bij een installatiebedrijf in Venhuizen werd vanmorgen de Week van de Werkstress op ludieke wijze afgetrapt. Daar werd middenin de kantoortuin een sessie yoga gegeven. Gewoon in pak, achter het bureau.

"Nadat de eerste hilariteit eraf was toch wel lekker", reageert één van de deelnemers. De sessie is gericht op ontspanning, bewustzijn en gezondheid zonder dat het zweverig wordt. En zie hier het resultaat: hardwerkende mannen in pak doen yoga. "Dat is toch fantastisch om te zien!", aldus de enthousiaste docente Evita de Lange-Postma.

Zelf woont Evita in Amsterdam en daar is het zweverige imago wel van yoga af. Bij menig nuchtere Westfries is dat wel anders: "Het is mijn missie om heel West-Friesland op de mat te krijgen".

Van 12 tot 15 november is het landelijk de Week van de Werkstress. Het doel is om bewustwording te creëren rondom structureel te veel stress op het werk. Dit jaar staat de week helemaal in het teken van preventie en werkplezier.