Gemeente subsidieert net als in 2018 weer nieuwjaarsduik in Huizen Foto: Rob Wakker

HUIZEN - De komende nieuwjaarsduik in Huizen wordt, net als in 2018, weer gesubsidieerd door de gemeente. Er wordt een bedrag van 7500 euro apart gehouden voor de organisatie en de promotie van het evenement.

Dit heeft het college toegezegd, aldus de Gooi en Eemlander. De nieuwjaarsduik wordt georganiseerd en betaald door de gemeente in samenwerking met het evenementenbureau Away Group en Unox Nieuwjaarsduiken. De gemeente steunt de duik naar eigen zeggen graag: "Het past goed bij de ambities van het college te streven naar levendigheid in de gemeente met een sportief accent, en het stelt tevens op een ludieke wijze het gemeentebestuur in de gelegenheid de inwoners van Huizen een sportief en gezond nieuw jaar te wensen". Niet kostendekkend

Er is voorspeld dat de aanstaande editie zo'n 21.425 euro kost, maar de kosten wegen niet op tegen de opbrengsten. Tot nu toe lukte het niet om de duik kostendekkend te maken. Ook voor 2019 wordt voorspeld dat de organisatie niet in de zwarte cijfers komt. "Er is daarom een subsidie noodzakelijk om de kosten te dekken", aldus het college. Op 1 januari 2017 werd in Huizen voor het eerst een nieuwjaarsduik gehouden.