Alkmaarse stripboekliefhebber treurt om dood geestelijk vader van Spider-Man

ALKMAAR - Spider-Man, de Hulk en de X-Men. Het is maar een kleine greep van de vele superhelden die Stan Lee zowel in strips als op het witte doek tot leven bracht. De man die Marvel Comics groot heeft gemaakt, is op 95-jarige leeftijd overleden. En dat is toch een droevig moment voor de fans. ''Hij gaf de superhelden een menselijk gezicht'', aldus Michael Tames van Strips & Zo in Alkmaar.

Tames is al sinds zijn jeugd verknocht aan de avonturen van de superhelden die Lee bedacht. Hij runt een stripboekenwinkel in Alkmaar waar ook een grote doos staat met oude strips van Spider-Man, The Incredible Hulk en The Avengers. ''Ze zullen vast niet meer waard worden, maar misschien dat er wel meer belangstelling komt voor de oudere strips.''

Herkenbaar

Heel wat generaties zijn opgegroeid met de superhelden die Lee bedacht. Naast de comics zijn ook de verfilmingen een groot succes. ''In het begin had je de superhelden die van een andere planeet kwamen. Stan Lee heeft er een gewoon mens van gemaakt die naast superkrachten ook hun problemen hadden. Zo was Peter Parker (Spider-Man) een slungelige en verlegen jongen. Dat maakt het heel herkenbaar'', aldus Tames.

Rassengelijkheid

Ook schuwde Stan Lee de heilige huisjes niet, volgens Michael. ''Zo had hij de Black Panther gecreëerd om rassengelijkheid onder de aandacht te brengen. In een verhaal van Spider-Man ging het over de verslaving van een van de karakters. Dat mocht in eerste instantie niet. Maar hij was constant bezig om dit soort thema's aan te kaarten in het preutse Amerika.''

Lee had de afgelopen tijd een kwakkelende gezondheid. Hij stierf maandag in een ziekenhuis in Los Angeles.