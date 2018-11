Zandvoort stuurt aan op Formule 1 buiten drukke zomerperiode

ZANDVOORT - Een Formule 1-race tijdens hartje zomer? Dat is zelfs Zandvoort te gortig. De gemeente heeft een belangrijke wens aan de organisatie van een eventuele Formule 1 in 2020. De kustplaats stuurt aan op een Formule 1-race op het historische circuit in het voor- óf naseizoen. Dat meldt de gemeente aan NH Nieuws.

Een Europese GrandPrix past in het huidige schema van de Formule 1 in zowel het voorjaar als in de herfst. Dus wat dat betreft kan de wens van Zandvoort in vervulling gaan. Zandvoort wil in ieder geval voorkomen dat Max Verstappen komt racen terwijl de mussen van het dak vallen. Op een zomerse dag staat het verkeer naar de badplaats al muurvast.

Toevoerwegen

Zandvoort reageert op moties die vorige week zijn aangenomen in Heemstede en Bloemendaal. Daarin staat de opdracht om van de organisatie van een eventuele Formule 1-race te eisen dat alle bezoekers uitsluitend per trein, bus of fiets naar het circuit mogen reizen. Heemstede en Bloemendaal hebben een belangrijke stem in het kapittel: de twee toevoerwegen naar Zandvoort lopen door deze gemeenten.

De initiatiefnemers van de moties, de GroenLinks-fracties in deze dorpen, vinden dat bezoekers van de race een verplichte combi moeten aanschaffen: bij elk ticket voor de race een OV-kaartje. "Want tijdens de Jumbo-racedagen met Max Verstappen ben je lopend al sneller bij het cicruit dan met de auto", zegt raadslid Erik de Zeeuw in Heemstede.

Tijdens een Grand Prix worden meer bezoekers verwacht. De Jumbo-racedagen trokken dit jaar 110.000 bezoekers. De dichtstbijzijnde Formule 1-race, in het Belgische Spa, verwelkomde 260.000 bezoekers.

Verkeerscircuilatieplan

Zandvoort geeft aan wel wat verkeer te kunnen verhapstukken. De gemeente lijkt vooralsnog niet bereid mee te gaan in de eis om de wegen naar de kust schoon te vegen op Grand Prix-dagen. "Bereikbaarheid van Zandvoort en omliggende gemeenten is een voortdurend punt van aandacht, ook bij andere evenementen en zomerse stranddagen. Als de Formule 1 komt, wordt een goed verkeerscirculatieplan opgesteld. Zandvoort en het circuit zijn gewend aan hoge bezoekersaantallen", meldt de gemeente.

Zandvoort heeft de nodige ervaring met crowdmanagement en bezoekersstromen, en lijkt hier niet voor weg te willen lopen. Zandvoort denkt aan een combinatie van combitickets, hotelovernachtingen in het dorp zelf en is daarnaast in overleg met de NS en Connexxion voor het inzetten van extra treinen en pendelbussen.

Niet iedereen is blij met de (mogelijke) komst van de Formule 1 naar Zandvoort. Bekijk hieronder de reportage die wij maakten