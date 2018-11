Vliegveldbeveiligers gaan helpen in de zorg

HAARLEM - Door middel van sensoren de hartslag en beweging in een ruimte meten. Het is een techniek die de startup Point FWD normaliter gebruikt voor de beveiliging op vliegvelden, maar ook in het ziekenhuis is het systeem mogelijk bruikbaar. Diezelfde sensoren kunnen namelijk verplegers inseinen als een oudere patiënt valt, waardoor zij eerder in actie kunnen komen.

De pilot is een onderdeel van het innovatieprogramma voor startende ondernemers van het Spaarne Gasthuis en Smart City Haarlem. Het ziekenhuis gaat daarvoor samenwerken met negen startups. In samenwerking met verpleegkundigen en specialisten gaan zij aan de slag met pilots op verschillende afdelingen op de locaties in Haarlem Zuid en Hoofddorp.

Ivo van Schaik, voorzitter raad van bestuur: "Met dit programma willen wij veelbelovende startups en zorgprofessionals bij elkaar brengen. Als ziekenhuis kunnen wij veel leren van deze jonge ondernemers. Voor de startups is het een mooie kans om hun product of dienst te testen in de praktijk. Omdat we starten met korte pilots kunnen we snel aan de slag met ideeën die ten goede komen aan patiënten."

Pilots

De startups kunnen het ziekenhuis op verschillende manieren helpen. Zo probeert HealthplusAI met behulp van kunstmatige intelligentie en data van patiënten te voorspellen wie een grotere kans heeft op het krijgen van een infectie.

Maar niet alle pilots draaien om technische innovaties. Het ziekenhuis onderzoekt ook of mantelzorgers intensiever bij de zorg in het ziekenhuis betrokken kunnen worden als zij dat graag willen. In dat geval kunnen zij bijvoorbeeld hun eigen vader of moeder wassen in het ziekenhuis.