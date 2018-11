Definitief geen doorstart voor MC Slotervaart

AMSTERDAM - (AT5) De doorstart voor het ziekenhuis MC Slotervaart in Amsterdam is definitief van de baan. De aandeelhouders van Cardiologie Centra Nederland (CCN) hebben niet alle partijen zover gekregen.

Voor alle patiënten en medewerkers die nog hoopten op een goede afloop zal dit rauw op hun dak komen. Na weken onzekerheid en dagen lang overleggen is de knoop nu doorgehakt, zegt Roos Blom, lid van de ondernemingsraad.

"Weer een klap voor het personeel"

De honderden medewerkers moeten definitief op zoek naar een nieuwe baan. Alle negentigduizend patiënten moeten worden overgedragen naar een ander ziekenhuis. Medewerkers van het ziekenhuis zullen de komende weken nog door blijven werken om dit proces zo goed mogelijk te laten verlopen.

"Het is weer een klap voor het personeel", zegt Blom tegen AT5. Volgens haar zag verzekeraar Zilveren Kruis geen brood in een doorstart. De verzekeraar zelf heeft nog niet gereageerd op het afketsen van de overname. Het personeel is boos en ontstelt zegt Blom. "Van ons wordt nu verwacht om de puinhopen op te ruimen."

Twijfels over doorstart

In totaal hadden ruim dertig geïnteresseerden zich gemeld voor de mogelijke doorstart van het Slotervaart. Alleen CCN kwam volgens curatoren in aanmerking. De twijfels of deze partij het ziekenhuis zou moeten overnemen ontstonden omdat Loek Winter, voormalig eigenaar van het MC Slotervaart, een belang heeft in CCN. Wel beloofde de club Winter buiten spel te houden als de doorstart door zou gaan.

Op 23 november zullen de deuren officieel gesloten worden.