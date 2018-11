Forza! zet tijdens verkiezingen in op veiligheid: lifeguards bij stranden is een must

HOOFDDORP - 15 juli 2018 staat bij veel Hoofddorpers in het geheugen gegrift. Op deze dag verdronk een 4-jarig jongetje in de Toolenburgerplas . Politieke Partij Forza! pleit voor lifeguards bij de stranden en heeft dit punt op het verkiezingsprogramma gezet.

"Ik heb meegemaakt dat het kindje uit het water werd gehaald. Ik kan je vertellen dat dat geen leuk iets is", vertelt bewoner Jesse de Jong.

Na de verdrinking van het jongetje kwam de Hoofddorpse Monique Siebeling in actie. Ze riep mensen op vrijwillig toezicht te gaan houden bij de strandjes. Forza! steunt dit plan en roept ook de kiezer op dit plan te ondersteunen.

Lees ook: Monique strijdt voor veilig zwemwater: "Iedereen zou een reanimatiecursus moeten doen"

Burgemeester Onno Hoes vindt lifeguards echter een vorm van schijnveiligheid. Ouders zouden hun kinderen gewoon zelf in de gaten moeten houden. De gemeente ziet er dan ook niets in om het plan van Monique te faciliteren. Het bedrag wat nodig is om de vrijwillige lifeguards van spullen te voorzien komt neer op zo'n 30.000 euro.

Lees ook: Hoes ziet niets in inzet lifeguards Hoofddorp: 'Zorgen alleen voor schijnveiligheid'

Meijer vindt het belachelijk dat de gemeente het geld niet wil uitgeven. "We hebben een budget van bijna 500 miljoen per jaar. We gaan wel een kunstwerk neerzetten van 750.000 euro in Park 21, maar 30.000 euro voor veiligheid vinden ze dan te veel. Dat begrijp ik niet."

Peter Kerzaan en Jesse de Jong hebben zich in ieder geval toch aangemeld als vrijwilliger. Als de gemeente voet bij stuk houdt en niet wil investeren in lifeguards willen ze mogelijk een handtekeningenactie houden. Volgens hen moet er hoe dan ook iets gebeuren.