VVD wil Noord-Zuidlijn doortrekken in noordelijke richting

AMSTERDAM - (AT5) De VVD wil dat de Noord-Zuidlijn niet alleen naar Schiphol en Hoofddorp rijdt, maar in de toekomst ook in noordelijke richting wordt doorgetrokken.

Dat staat in het verkiezingsprogramma voor de Provinciale Statenverkiezingen in 2019. Voor het doortrekken van de Noord-Zuidlijn in zuidelijke richting is de partij sowieso vóór. "Dit ontlast het huidige vervoersnetwerk en kan voorzien in een back-up voor ov-knooppunten. In de toekomst kan de lijn ook aan de noordzijde doorgetrokken worden" staat in het programma.

Toeristische bezienswaardigheden

Daarnaast wil de VVD dat toeristische bezienswaardigheden in de regio Gooi en Vechtstreek beter bereikbaar worden met het openbaar vervoer. "Met name het Muiderslot, Pampus, de vesting Naarden, de Loosdrechtse Plassen en het kunstmuseum Singer Laren zijn niet rechtstreeks en slecht bereikbaar met het openbaar vervoer."