Honderd jaar na begin is begraafplaats St. Barbara nog springlevend

HILVERSUM - Exact honderd jaar geleden werd de rooms-katholieke St. Barbara begraafplaats in Hilversum opgericht en na al die jaren is het nog steeds springlevend. NH Gooi kreeg een rondleiding langs de graven, de urnen en het uitstrooiveld.

Het was niet vanzelfsprekend dat de katholieke begraafplaats in Hilversum er kwam: het duurde maar liefst vijftien jaar. "Na veel overleg is deze begraafplaats er uiteindelijk gekomen en in 1918 was de eerste begrafenis", zegt secretaris Willem Kralendonk van de Stichting St. Barbara. Hij draagt een mariabeeld naar de nieuw gebouwde Mariakapel.

Net als de assistent-beheerder is hij, maar ook bouwer van de kapel Ton van Meurs, trots om onderdeel te zijn van de geschiedenis van St. Barbara. Nieuwsgierig naar het waarom? Bekijk dan het videoverslag van NH Gooi hieronder.