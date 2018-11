Horinees krijgt acht maanden cel voor aanranding van taxichauffeuse

HOORN - Een 28-jarige man uit Hoorn is vandaag veroordeeld tot acht maanden gevangenisstraf voor het aanranden van een vrouwelijke taxichauffeur. Voor verkrachting was niet genoeg bewijs, dus is hij op dit punt vrijgesproken.

Tijdens de bewuste rit van Opperdoes naar Hoorn probeerde Olaf N. met zijn hand in de broek van de taxichauffeuse te komen. Hij probeerde haar te zoenen en zat aan haar borsten, ook maakte hij smerige opmerkingen. Dit gebeurde eind mei, sindsdien zit de man vast. Dit meldt mediapartner WEEFF.

Kwalijke zaak

De rechtbank vindt het een kwalijke zaak, de vrouw kon namelijk geen kant op. N. moet een schadevergoeding betalen van bijna 4.000 euro, hiervan is 2.500 euro smartengeld. De vrouw lijdt onder wat er gebeurd is, sindsdien kan ze haar werk niet meer doen zoals voorheen.

Stomdronken

De man uit Hoorn was stomdronken toen hij de taxi instapte, ook had hij geen geld bij zich om de taxi te kunnen betalen. De chauffeuse was doodsbang en ze kon maar met één hand de taxi besturen. Haar andere hand had ze nodig om de aanrander van haar af te houden. Uiteindelijk wist ze de politie in te schakelen en kon N. direct worden aangehouden.

Enorm strafblad

De officier van justitie heeft gevraagd de man in een kliniek voor veelplegers te plaatsen, aangezien N. een lang strafblad heeft. Hij moet nog een week in de cel doorbrengen voor een eerder opgelegde voorwaardelijke straf. Wel is N. vrijgesproken van verkrachting van de vrouw.