Provincie doet aangifte van vernieling reptielenschermen Anna's Hoeve

HILVERSUM - De provincie Noord-Holland gaat bij de politie aangifte doen van vernieling van de reptielenschermen in het Hilversumse natuurgebied Anna's Hoeve. Dat bevestigt de provincie aan NH Nieuws. De afgelopen dagen zijn de schermen op verschillende plaatsen kapot gesneden. Eerder werd het zwarte folie met boomstammen stuk gedrukt.

De schermen waren neergezet om kamsalamanders en ringslangen naar veilig gebied te loodsen. "De schermen zijn flink beschadigd", zegt Sabine Osewoudt van de provincie. "Het doek is afgelopen weekend over de gehele lengte - tussen de palen - op verschillende plaatsen kapotgesneden. Niet alleen ter hoogte van de paden maar ook daarbuiten. De aannemer heeft in ieder geval twee dagen nodig om het te repareren."

De provincie baalt hier ontzettend van en heeft bezoekers van het bos gevraagd om op te letten. Om te voorkomen dat het vandalisme nog eens gebeurt, worden de schermen vervangen door kunststof platen. Verder worden de zes informatiebordjes van kunststof vervangen door twaalf metalen plaatjes en wordt er vaker gecontroleerd.

Meer maatregelen is de provincie niet bereid te nemen. "Het maken van een deugdelijke, veilige en functionele constructie is ingewikkelder dan het klinkt en in ieder geval duur betaald", zo meent Osewoudt. "Het is geldverspilling door vandalisme plús alternatieven zijn gewoon aanwezig."

Klaphek

Het voorstel van Jelle Harder van de Vereniging tot Behoud van Anna's Hoeve om een klaphek te plaatsen, neemt Osewoudt niet over. "Een klaphek zou op de kruisingen met paden moeten komen en zou bedoeld zijn voor fietsers en scootmobiels. Onduidelijk is of de fietsers bereid zijn af te stappen - of dat ze toch liever stukje omrijden - en vanuit een scootmobiel is het niet eenvoudig een hekje zelf open te maken. Sowieso moet het hek automatisch dichtvallen anders kan het open blijven staan en verliest het alsnog zijn waarde.

Wie er achter de vernielingen zitten. is niet bekend.