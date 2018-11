Bestuur cultureel centrum De Schoof stapt op: “Met dit afbraak-scenario gaan we niet in zee”

WERVERSHOOF - Het voltallige bestuur van sociaal-cultureel Centrum De Schoof in Wervershoof stapt op. Dit uit onvrede over bezuinigingen vanuit de gemeente.

"We voelen ons aan het lijntje gehouden door de gemeente die nu besloten heeft om 30.000 euro te bezuinigen en ons elke mogelijkheid om andere inkomsten te genereren ontneemt", schrijft Van Ophem, voorzitter van De Schoof. Toen in september bekend werd dat ook de jongerenwerker zou komen te vervallen was dat voor Van Ophem de druppel: "We werken met zo'n 70 vrijwilligers. Die hebben een goede coordinator en begeleiding nodig". Met het verdwijnen van de jongerenwerker, wordt volgens hem de druk op de vrijwilligers steeds groter.

Hogere lasten

Voorheen zat De Schoof in een eigen pand maar sinds 2014 zijn ze verhuisd naar een nieuwbouwpand. Met als gevolg dat de gemeentelijke bijdrage fors hoger is geworden. Ook een stijging van de huur zorgde ervoor dat de afgelopen jaren meerdere clubs als de fanfare en de schaakclub zijn vertrokken. "We kunnen door de bezuinigingen niet meer onze functie als sociaal-cultureel centrum goed uitdragen", aldus Van Ophem.

De Schoof is een stichting die zich al bijna 50 jaar bezighoudt met het sociaal cultureel werk binnen Wervershoof en omstreken. Het huidige bestuur van De Schoof zal tot einde van het seizoen, in juli 2019, blijven.