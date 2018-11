Deel dit artikel:













Man aangehouden na vondst chemisch lab in woning in Heerhugowaard Foto: NH Nieuws

HEERHUGOWAARD - De politie heeft vanochtend een 26-jarige man aangehouden nadat in een woning in Heerhugowaard een chemisch lab is aangetroffen. Of de Heerhugowaarder ook de bewoner is, is niet duidelijk.

De woninginval was onderdeel van een lopend onderzoek van de recherche, schrijft de politie op haar website. Bij de inval werden chemische middelen gevonden. Er wordt nog onderzocht wat de aangehouden man hiermee te maken heeft en of hij iets van plan was met het spul.

