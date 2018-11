Deel dit artikel:













Chemisch lab gevonden in huis midden in Heerhugowaardse woonwijk Foto: Google Streetview Foto: NH Nieuws

HEERHUGOWAARD - In een huis midden in een woonwijk in Heerhugowaard is door de politie een chemisch lab gevonden. Een 26-jarige man, mogelijk de bewoner, is vanochtend aangehouden.

Het huis aan de Jan Mostaertlaan werd vanochtend door de politie binnengevallen, als onderdeel van een lopend onderzoek. Bij binnenkomst werd het lab aangetroffen. Een politiewoordvoerder kon niks zeggen over de grootte van het lab en wat er precies aan middelen en apparatuur is gevonden. Alles is in beslag genomen en wordt onderzocht. Ook wordt nog onderzocht wat de aangehouden Heerhugowaarder te maken heeft met het lab. 💬 Whatsapp ons!

