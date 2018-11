Kritiek op Café Top: '199 euro betalen voor een momentopname'

BLOEMENDAAL - Niet iedere café-eigenaar staat te springen om in de Café Top 100 te komen. Anton Tielen van café 't Hemeltje in Bloemendaal doet niet mee aan de verkiezing. Tielen stond jarenlang onafgebroken in deze lijst. "Het besluit om niet mee te doen was niet makkelijk."

De Café Top 100 is gisteravond bekendgemaakt. Anton en Josje Tielen stonden in 2015 op de vijfde plaats in de top 100 en een jaar later op de veertiende plek.

Volgens de café-eigenaar is de nieuwe opzet van de verkiezing reden om te stoppen. Cafés moeten zich aanmelden en 199 euro betalen. Daarna volgen er volgens Tielen mystery visits en wordt de ranglijst bepaald. "De eerste twintig jaar die we meededen - we waren er in de eerste jaren al bij - kwamen de juryleden door het jaar heen geregeld over de vloer. Nu is het alleen een momentopname."

Vakmanschap

Tielen doet weer mee met de prijs wanneer de verkiezing in zijn ogen weer meer een waardering en beoordeling voor vakmanschap is. En wanneer er geen sprake is van aanmelden en betalen om mee te doen.

Volgens hem zijn er de afgelopen jaren vele toppers uit de ranglijst gestopt met de verkiezing om dezelfde redenen. De beoordelingen zijn te subjectief, menen ze. "Vorig jaar stonden er 17 nieuwe cafés in de lijst waarvan eentje op nummer 4. Dat kan alleen met momentopnames."

Jammer

Michael Simon van Misset vindt het 'jammer' dat 't Hemeltje niet meer meedoet. Hij zegt dat deelnemers niet betalen voor een plek in de top 100. "Van dat geld sturen we juryleden op pad. Die bijdrage wordt gebruikt om de gemaakte kosten te dekken. We vragen die bijdrage bovendien al sinds 2013. Ook in de jaren dat 't Hemeltje hoog op de ranglijst eindigde."

Volgens Simon klopt het ook niet dat er uitsluitend mystery visits worden uitgevoerd. Alle cafés worden dit jaar ook bezocht door een vakjury. "Dat doen we juist om de cafés tegemoet te komen."

Natte horeca

Café-eigenaar Tielen vindt toch dat het teveel om een momentopname gaat. Wel jammer, zegt Tielen. "De top 100 is altijd erg goed geweest voor de 'natte horeca'. De juryrapporten hebben altijd bijgedragen aan de verbetering en behoud van kwaliteit van bedrijfsvoering. Het evenement heeft voorheen altijd voor een grote inspiratie gezorgd."