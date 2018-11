Hart voor Hilversum gaat toch niet op zoek naar nieuwe wethouder

HILVERSUM - De Hilversumse politieke partij Hart voor Hilversum lijkt te zijn gezwicht voor de kritiek van de SP dat een zevende wethouder teveel is: in tegenstelling tot wat de partij eerder had toegezegd, komt er toch geen nieuwe wethouder. De taken van voormalig wethouder Angelika Pelsink worden onder de overgebleven wethouders verdeeld.

Dat meldt Hart voor Hilversum, en vlak erna ook de gemeente, in een persverklaring.

"Na uitgebreid intern beraad in onze fractie en na intensief overleg met onze wethouder, Karin Walters, en de overige vijf zittende wethouders is ons gebleken dat het doenlijk is om de portefeuilles van Angelika Pelsink te verdelen onder de huidige wethouders", aldus fractievoorzitter Jan Slingerland van Hart voor Hilversum. "Er is een goede onderlinge verdeling afgesproken, waarbij de portefeuilles van Hart voor Hilversum goed tot hun recht komen."

De portefeuille zorg en welzijn wordt gesplitst in de portefeuille welzijn en zorg en de portefeuille bescherming en opvang. Karin Walters neemt welzijn en zorg onder haar hoede en Floris Voorink bescherming en opvang. Verder wordt de portefeuille buurten en wijken overgenomen door Arno Scheepers. Vergunning en handhaving verschuift van Walters naar Voorink. Het project Monnikenberg wordt overgenomen door Annette Wolthers.

Als blijkt dat de zes overgebleven wethouders het werk niet aan kunnen, zal er toch worden gezocht naar een zevende wethouder, schrijft Slingerland. "We zullen in de coalitie voortdurend de vinger aan de pols houden voor wat betreft de werkdruk bij de zittende wethouders." De Hilversumse wethouders Annette Wolthers en Karin Walters hadden vorige week al tijdelijk de taken van Pelsink op zich genomen.

Na het vertrek van wethouder Angelika Pelsink gaf haar partij Hart voor Hilversum dat er op zoek zou worden gegaan naar een nieuwe wethouder. De SP ging hier al direct tegenin door te zeggen dat ze op voorhand al tegen een zevende wethouder was. "Wij roepen de huidige coalitie, en dan vooral Hart voor Hilversum, dringend op om geen nieuwe zevende wethouder voor te dragen", zo zei de SP vorige week. "Mochten zij dit wel doen dan zullen wij hier tegen stemmen, en we roepen alle andere partijen op ons daarin te volgen. Zes wethouders is al meer dan genoeg."

Meer zorgen voor partij

Hoewel deze stemming nu dus niet meer nodig is, heeft Hart voor Hilversum meer om zich zorgen om te blijken. Er is onrust binnen de partij en buiten de fractie om heeft het oude bestuur een algemene ledenvergadering aangekondigd. Op de vergadering van donderdag zou onder meer het vertrek van Pelsink - die al tijden onder vuur lag - en het functioneren van de fractie in zijn geheel worden besproken, aldus de Gooi en Eemlander.