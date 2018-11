Politie controleert in Hilversum op afleiding achter het stuur

HILVERSUM - De politie Midden-Nederland controleert morgen en overmorgen extra of automobilisten zijn afgeleid achter het stuur. Er wordt hier in de hele regio op gelet, maar de focus ligt volgens de politie op de snelwegen A27 en A28.

Of er boetes worden uitgeschreven, hangt van de overtreding af, zegt een politiewoordvoerder. "Als mensen een broodje eten achter het stuur, of hun haar kammen, houden we ze aan en wijzen we ze erop dat zoiets gevaarlijk kan zijn. Maar gaat het om bijvoorbeeld niet-handsfree bellen achter het stuur, dan bekeuren we uiteraard wel."

Op alle snelwegen in de regio Midden-Nederland wordt de komende dagen gecontroleerd op afleiding achter het stuur. Dit is volgens de politie de nummer één-oorzaak van verkeersongevallen. Met deze controle wil de politie dat mensen zich ervan bewust worden dat het gevaarlijk is om achter het stuur met andere dingen bezig te zijn dan met rijden.