Reddingsactie voor hulp aan Zaanse vluchtelingen Foto: NH Nieuws

ZAANDAM - De Sluis in Zaandam is al jaren een succesvol vrijwilligersproject voor integratie van vluchtelingen in Zaandam. Toch dreigt het nu ten onder te gaan door bezuinigingen. Vrijwilligers Erika Voorendt en Mo Shabani zijn een petitie gestart.

"De Sluis is vandaag 13 november gesloten omdat we bezig zijn met een reddingsactie", staat te lezen op een handgeschreven papiertje op de glazen toegangsdeur. Al 3 jaar wordt er met hart en ziel gewerkt om statushouders zich welkom te laten voelen in Zaanstad en hen sneller en beter te laten integreren. De gemeente wil nu het salaris voor de twee huidige coördinatoren, 36 betaalde uren, terugschroeven naar 24 uur. Te weinig om De Sluis open te houden, aldus de vrijwilligers. Petitie

Daarom is een petitie gestart die inmiddels al bijna 500 keer is ondertekend. Die handtekeningen worden aangeboden aan de gemeenteraad. De oppositie wil ook niet dat De Sluis dicht gaat en steunt de actievoerders. Lees ook: Vluchteling geeft optreden bij Zaanse opvanglocatie: "Blij dat ik iets terug kan geven" Mo Shabini kon het nieuws van de eventuele sluiting eerst niet geloven: ""Veel van mijn vrienden hebben aan De Sluis veel te danken." De Nederlandse taallessen, de cursussen en sollicitatietrainingen zijn voor honderden vluchtelingen van groot belang geweest om hun weg te vinden in de Nederlandse samenleving. Ook Erika zou het zonde vinden als dat nu allemaal teniet wordt gedaan door de bezuinigingen. Als die doorgaan dan valt het doek voor De Sluis eind van dit jaar. 💬 Whatsapp ons!

