Illegale nachtelijke heiwerkzaamheden houden Medemblikkers uit hun slaap

MEDEMBLIK - Veel gedreun hield vannacht menig Medemblikker uit zijn slaap. De heigeluiden bleken afkomst van industrieterrein Agriport waar Microsoft aan het bouwen is.

Bewoners uit Wervershoof, Opperdoes en Medemblik klagen op Facebook over hun verstoorde nachtrust. "Belachelijk dat er geheid kan worden in de nacht!!", is één van de vele reacties. Ook Sabine Fernandez uit Medemblik lag vannacht wakker. "Als je bij wijze van muziek te hard zet staat heb je direct politie voor de deur, maar er kan blijkbaar wel middernacht geheid worden!", zegt ze tegen NH Nieuws.

Geen toestemming

Gemeente Hollands Kroon laat in een reactie weten dat de aannemer zonder toestemming de heiwerkzaamheden heeft uitgevoerd. De politie is na verschillende meldingen van inwoners een kijkje gaan nemen, waana het heien is gestopt.

"Als inwoners aankomende nacht(en) weer heigeluiden horen kunnen zij contact opnemen met de politie", laat de woordvoerder van de gemeente weten.