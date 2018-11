Deel dit artikel:













Politie lost schoten in Hilversum, één persoon gewond geraakt Foto: Inter Visual Studio Foto: Inter Visual Studio Foto: Inter Visual Studio Foto: NH Nieuws/Carlijn Kolk Foto: NH Nieuws/Carlijn Kolk

HILVERSUM - De politie heeft vanmiddag in Hilversum meerdere schoten gelost op een man. Hierbij is hij gewond geraakt en naar het ziekenhuis gebracht. Wat de toedracht is, is nog niet duidelijk.

Het schietincident gebeurde bij de Frederik van Eedenlaan. De politie twittert dat 'schoten zijn gelost door agenten'. Een verslaggever ter plaatse ziet dat er drie mogelijke plaats delicten zijn, wat erop kan duiden dat op meerdere plekken geschoten is. Dit heeft de politie nog niet bevestigd. Op Twitter geven mensen aan dat ze meerdere schoten gehoord hebben. "Hoorde ik nou net 5 à 6 pistoolschoten?", twittert iemand. Onder andere voor de deur van het gezondheidscentrum aan de Frederik van Eedenlaan wordt door de politie sporenonderzoek gedaan. Ook zou er volgens een buurtbewoner geschoten zijn voor de deur van de basisschool Elckerlyc, dat naast het gezondheidscentrum zit. De school wil niet reageren op het incident, maar wil wel kwijt dat de kinderen niks gemerkt hebben van het schietincident. Agenten plaatsen op verschillende plekken oranje markeringen op de grond. Mogelijk omdat hier kogelhulzen liggen. Ook op de Oude Loosdrechtseweg en de Gijsbrecht van Amstelstraat doet de politie sporenonderzoek. Slachtoffer

De woordvoerder kan nog niet zeggen wat de toestand van het slachtoffer is. Wel weet ze te vertellen dat er niet meer gewonden zijn gevallen. Serie schoten

Een Hilversummer meldt via datzelfde medium dat hij vijf à zes schoten denkt te hebben gehoord. ? Whatsapp ons!

