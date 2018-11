Deel dit artikel:













Teun Bijleveld vervangt zieke Teun Koopmeiners Foto: Pro Shots/Stanley Gontha

ZEIST - Bondscoach Erwin van Looi van Jong Oranje wisselt de ene Teun in zijn selectie in voor de andere. Teun Koopmeiners is ziek en in zijn plaats is Teun Bijleveld van Jong Ajax opgeroepen.

Koopmeiners was zondag ook al ziek afwezig bij de wedstrijd van AZ uit bij ADO Dan Haag. Hij blijft bij zijn club AZ om te herstellen. Voor Ajax-middenvelder Bijleveld is het voor het eerst dat hij bij het team zit. Bijleveld is hiermee de tiende speler die debuteert in de selectie van Jong Oranje. Dani de Wit, Kaj Sierhuis, Nathangelo Markelo, Deyovaisio Zeefuik, Jan Hoekstra, Tahith Chong, Armando Obispo, Deroy Duarte en Jay-Roy Grot zitten ook voor de eerste keer bij het team. Jong Oranje speelt vrijdag om 20.00 uur een oefenwedstrijd tegen Jong Duitsland in Offenbach.