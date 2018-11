Deel dit artikel:













Teuben leidt Cambuur - Volendam en V.d.Eijk Telstar - Den Bosch Foto: Pro Shots/ Kay in 't Veen

ZEIST - Dit weekend geen voetbal in de eredivisie, maar er wordt wel gevoetbald in de Keuken Kampioen Divisie. Hieronder is te lezen welke scheidsrechters die duels gaan leiden.

Normaal worden de meeste wedstrijden in de Keuken Kampioen Divisie op vrijdagavond gespeeld, maar in verband met de interlands Nederland - Frankrijk en Jong Duitsland - Jong Oranje worden die duels op andere dagen gespeeld. Zaterdag staat de uitwedstrijd van Jong AZ bij Jong PSV onder leidig van Marc Nagtegaal. Ook SC Cambuur tegen FC Volendam wordt zaterdagavond gespeeld. Daar is Stan Teuben de scheidsrechter. Telstar speelt op zondagmiddag om 14.30 uur, de favoriete tijd van trainer Mike Snoei, tegen FC Den Bosch. Sander van der Eijk gaat dat duel in goede banen leiden. De laatste Noord-Hollandse ploeg speelt pas op dinsdag. Dan gaat Jong Ajax op bezoek bij Jong FC Utrecht, alleen is nog niet bekend welke scheidsrechter dat duel gaat leiden.