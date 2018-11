Na 13 jaar toch cd uitgebracht: "Fred verdient dit gewoon"

ENKHUIZEN - Door overlijden van zijn beste vriend en zanger Fred Smit (53) uit Enkhuizen kwam de productie van hun cd 'ERGO' stil te liggen. Maar nu na 13 jaar, is de cd als eerbetoon aan Fred alsnog uitgebracht.

"Dit jaar had ik eindelijk nieuwe energie. En wat er ook gebeurde, hij moest nu gewoon af", vertelt toetsenist Steffen 't Hart tegen NH Nieuws. De eerste opnames vonden al plaats in 2002. De productie kwam stil te liggen toen Fred plotseling ernstig ziek werd en in 2010 kwam te overlijden. Dit jaar besloot Steffen de productie opnieuw op te pakken.

Muzikale klik

"We hadden gewoon een muzikale klik", legt Steffen uit. Als Steffen een riedel op piano speelde, haakte Fred daar direct op aan. "Fred was in staat om daar ter plekke een melodie en tekst overheen te improviseren.

Veelvuldig traden zij op in Enkhuizen in onder andere De Drom en verschillende kroegen. In twee jaar tijd schreef de band vijftien nummers die ze vervolgens hebben opgenomen.

Eerbetoon

De nummers zijn nu, acht jaar na het overlijden van Fred, voor iedereen te beluisteren op de cd ’Simple Stories’. In oktober overhandigde Steffen de cd aan de familie van Fred, waaronder aan Fred zijn 20-jarige dochter Moon. Een emotioneel moment voor haar.

Het nummer "Moonchild", het laatste nummer op de cd, heeft haar vader speciaal voor haar geschreven. "Als je het nummer hoort dan hoor je eigenlijk ook de band tussen mij en mijn vader hoeveel hij van mij hield", vertelt Moon. Ze is trots dat de cd er toch gekomen is: "Het verhaal, en de liefde van mijn vader, wordt nu door middel van de cd met de wereld gedeeld en dat vind ik een heel mooi iets."