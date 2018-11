Levens hulpverleners "op het spel gezet" door negeren rood kruis op A22

VELSEN-NOORD - Volgens de politie zijn de levens van hulpverleners vanochtend "op het spel gezet" nadat automobilisten een rood kruis hebben genegeerd.

Dat gebeurde op de A22 bij afslag Beverwijk, waar vijf auto's rond 08.00 uur op elkaar botsten. Uit veiligheidsoverwegingen besloot de politie een aantal rijstroken af te sluiten met een rood kruis op de borden boven de weg.

Maar in plaats van te wachten, besloten meerdere automobilisten op het laatste moment toch rechtdoor te rijden via Alkmaar. Ze negeerden daarbij het rode kruis op twee rijbanen, valt te lezen in het politiebericht.