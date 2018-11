Brrrrrr: volgende week winterse temperaturen!

AMSTERDAM - Het is gedaan met de lange, zachte periode van dit jaar. Na dit weekend gaat de temperatuur flink dalen en kan het 's nachts zelfs gaan vriezen. Grote kans dat je je ruitenkrabbers er weer bij kan pakken!

Dat heeft allemaal te maken met een oostelijke luchtstroming die koude lucht meevoert, vertelt onze weerman Jan Visser. Dat zorgt voor temperaturen rond de 5 à 6 graden (overdag) en rond het vriespunt ('s nachts).

Vriezen

Het kan zelfs zijn dat de temperaturen ónder nul gaan. "Dat hangt een beetje af van de bewolking. Bij weinig bewolking kan het min 1 of min 2 graden worden", aldus Visser.

Met de koude temperaturen is het voor dit jaar gedaan het met zachte weer. Of, zoals Jan Visser het zegt: "de tiranie van de zachte lucht is eindelijk voorbij."

Schaatsen?

Schaatsliefhebbers die bij het lezen van dit bericht een klein vreugdedansje maken moeten we teleurstellen: schaatsen lijkt er voorlopig nog niet in te zitten. "Maar het is in ieder geval een hoopgevende ontwikkeling", zegt Visser. "En wie weet komt er nog een staartje achter deze lage temperaturen aan..."