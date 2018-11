Zaanstad aan de slag met warmtenet

ZAANSTAD - Eind volgend jaar kunnen naar verwachting de eerste woningen in Zaanstad verwarmd worden door het eigen warmtenet. De voorbereidingen voor de bouw van de noodzakelijke biomassacentrale zijn van start gegaan.

Het terrein van de biomassacentrale wordt nu bouwrijp gemaakt en volgende week gaan de eerste heipalen de grond in. Volgend jaar wordt in de centrale onder andere snoeiafval van Staatsbosbeheer gebruikt om warm water te produceren.

Binnenkort wordt ook begonnen met de aanleg van het warmtenet zelf. Voorlopig worden er naar schatting 2000 woningen aangesloten op het warmtenet waardoor een eigen CV-ketel de deur uit kan. Het zijn de eerste stappen van de gemeente in haar streven om klimaatneutraal te zijn.

De aanleg van het warmtenet is voor Zaanstad een belangrijke stap in het verduurzamen van de bestaande woningvoorraad. Op termijn zullen ook andere delen van Zaanstad aangesloten worden. Omdat het een open netwerk is bestaat de mogelijkheid om gebruik te maken van restwarmte van de Zaanse industrie.