Bejaarde man slaat kat met stok dood

De vrouw was bij het adres van de bejaarde man, omdat er een anonieme melding over hem binnen was gekomen. Ze was de woning nog niet binnen, toen ze zag dat de bewoner iets op de grond aan het slaan was met een stok. Toen ze dichterbij kwam, bleek het om een kat te gaan.

De inspecteur riep naar de man en probeerde hem te stoppen, maar dat deed hij niet. De kat werd onder de neus van de vrouw doodgeslagen.

Arrestatie

Direct schakelde zij de hulp in van de dierenpolitie. Zij hebben de bejaarde verdachte gearresteerd en overgebracht naar het politiebureau. Waarom de 'kattendoder' zo tekeer ging, is niet bekend.