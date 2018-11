Hoofddorpse raadzaal wordt tijdelijk omgetoverd tot escape room

HAARLEMMERMEER - Mocht je nog nooit uit een escape room zijn ontsnapt, dan krijg je tijdens de gemeenteraadsverkiezingen in Haarlemmermeer de kans om dit gratis uit te proberen. Gemeente Haarlemmermeer tovert namelijk de raadzaal in Hoofddorp om tot een escape room.

Het is helaas alleen bedoeld voor de 'eerste stemmers'. In deze escape room krijgen jongeren tussen de 18 en 25 jaar de unieke kans om een uur lang de gemeente te besturen en om onder tijdsdruk te laten zien dat zij ingewikkelde beslissingen kunnen maken.



Alle puzzels en opdrachten in de escape room hebben te maken met de dilemma's waar het gemeentebestuur ook mee te maken krijgt, bijvoorbeeld over veiligheid en vergunningen, maar ook over de inrichting van de openbare ruimte en wonen.

Burgemeester Onno Hoes hoopt dat het veel jongeren naar de stembus zal trekken. "Ik daag alle jongeren tussen de 18 en 25 uit om 20 of 21 november in onze escape room te komen ervaren voor welke dilemma's raadsleden staan. Daarna kun je meteen je stem uitbrengen bij het stembureau!"

Escape rooms, kamers van waaruit je moet 'ontsnappen' door puzzels op te lossen, zijn een ware hype. Eerder kreeg de marine in Den Helder een eigen zo'n kamer als training voor het personeel. Ook konden liefhebbers zich tijdelijk laten opsluiten in escape room 'de Bijlmerbajes Ontgrendeld' en werd er zelfs een escape room rondom het achterhuis van Anne Frank gemaakt.

Aanmelden

Op dinsdag 20 en woensdag 21 november is de escape room in het Raadhuis in Hoofddorp gratis geopend voor jongeren tussen de 18 en 25 jaar. Aanmelden kan via escaperoom@haarlemmermeer.nl.