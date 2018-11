Deel dit artikel:













Meetup op de markt: niet iedereen is blij met peperduur kunstwerk Ida Foto: NH Nieuws/Karin Scheltes Foto: Gemeente Haarlemmermeer

HOOFDDORP - "Een stom beeld!" en "een absurd bedrag!" Het nodige is al gezegd over Ida, een reusachtig kunstwerk dat de Haarlemmermeerders 750.000 euro gaat kosten. Als het aan partijleider Paul Meijer van Forza! Haarlemmermeer ligt, trekt de gemeente nu nog de stekker uit het project. VVD-lijsttrekker Nobel vindt dat Meijer daar wel eerder over had kunnen nadenken. NH Nieuws debatteerde met voor- en tegenstanders op de markt in Hoofddorp.

Ida wordt 23 meter hoog en 40 meter breed en komt te staan in PARK21, tussen Hoofddorp en Nieuw-Vennep. De maker van het beeld is Tom Claassen, onder meer bekend van de olifanten aan de A6, het mannetje op het Burgemeester Van Stamplein in Hoofddorp en de sneeuwmannen op Schiphol. Lees ook: 750.000 euro voor kunstwerk Ida niet genoeg voor Tom Claassen: "Bigger is better"



Omdat het kunstwerk zo duur is, hield de gemeente Haarlemmermeer al rekening met weerstand van de inwoners. Desondanks komt Ida er (bekijk de foto van Ida hierboven). Het werk wordt volledig betaald uit het budget dat gemeente voor kunst en cultuur heeft gereserveerd. Tegenstander

Als het aan lijsttrekker Paul Meijer van Forza! Haarlemmermeer ligt, wordt het geld op een andere manier besteed, zoals armoedebestrijding, en wordt project Ida liever gisteren dan vandaag gestaakt. Voorstander

"Kapitaalvernietiging", zegt Jurgen Nobel van de lokale VVD. Het geld is er nou eenmaal al voor gereserveerd en een deel is zelfs al betaald. De Haarlemmermeerders

De beide lijsttrekkers gingen erover in de debat, samen met inwoners van Haarlemmermeer, op de markt van Hoofddorp. Volgende week woendag 21 november gaan Haarlemmermeer en de gemeente Haarlemmerliede en Spaarnwoude naar de stembus. De twee gemeenten fuseren op 1 januari 2019.