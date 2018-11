Kustgemeenten gaan bodem verbeteren door fermenteren

ALKMAAR - De BUCH-gemeenten hebben een nieuwe bestemming voor het maaisel van bermen en oevers. Tot nu toe werd dat altijd verwerkt als gft, maar er wordt overgestapt naar zogenoemde Bokashi-methode. De gemeenten Bergen, Heiloo, Castricum en Uitgeest gaan deze nieuwe methode van fermenteren toepassen.

Fermenteren houdt in dat natuurlijk materiaal klaargemaakt wordt voor de bodem. Het gemaaide gras wordt gemengd met speciale bacteriën. Dit geheel wordt dan luchtdicht afgedekt. Na ongeveer acht tot tien weken kan het de bodem in of op.

Lees ook: Recreatieschap maait waterplanten Alkmaarder- en Uitgeestermeer

Er zijn al meerdere gemeenten in Nederland die deze methode gebruiken. In Noord-Holland zijn deze vier gemeenten de eersten. Het is nu nog een experiment.

Op lange termijn is het een goedkoper alternatief. Het levert veel materiaal op wat gebruikt kan worden bij het maken van compost. Ook is er minder transport nodig, omdat het gras op locatie verwerkt wordt.