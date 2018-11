Eerste groepstraining voor Joël Veltman

AMSTERDAM - Joël Veltman gaat vandaag weer voor het eerst een deel van de groepstraining van Ajax meedoen. De verdediger scheurde op 19 april een kruisband in zijn knie.

"Ik heb heuglijk nieuws, want dinsdag komt Joël Veltman naar De Toekomst en hij gaat zijn eerste stappen weer maken in de groepstraining. Dat is prachtig", liet trainer Erik ten Hag weten aan Ajax TV.

Veltman liep de blessure in april op in de wedstrijd tegen VVV-Venlo in een duel met Ralf Seuntjens. Na zijn operatie revalideerde Veltman op het trainingscomplex van de KNVB in Zeist. Als alles goed blijft gaan is de verwachting dat hij in 2019 weer kan spelen.

Lees ook: Ajacied Joël Veltman zes tot negen maanden uitgeschakeld