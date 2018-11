Ajax opent nu ook kantoor in New York

NEW YORK - Ajax is al actief in China, Japan, Australië en Zuid-Afrika. Nu komt daar als volgende stap de USA bij. De club uit Amsterdam opent dinsdag een kantoor in het hart van Manhattan, op Broadway in New York.

Foto's van spelers als Frenkie de Jong, Matthijs de Ligt, Dusan Tadic en Hakim Ziyech waren al te zien op de videowall op Times Square.

'Meer fans bereiken'

"De populariteit van voetbal in de Verenigde Staten (VS) stijgt enorm en ook de aantrekkingskracht van Ajax zit in de lift. Middels een kantoor in Amerika denkt de club nóg meer fans te bereiken en de toekomst van het voetbal positief te beïnvloeden. Mede door de Amerikaanse jeugd te inspireren om haarzelf te ontwikkelen. Het doel is tevens om bedrijven en clubs in de VS te binden aan het Ajax-merk", meldt de club in een persbericht.

"Internationaal denken"

"Om structureel te kunnen meedoen met de Europese (sub)top, moeten we voor nieuwe inkomstenbronnen zorgen. Daarvoor moeten we innovatief zijn en internationaal denken. Deze stap richting New York is daar een voorbeeld van", zegt commercieel directeur Menno Geelen.

Ajax werkt al officieel samen met Guangzhou in China, Sagan Tosu in Japan, Sydney FC in Australië en is voor 51 procent eigenaar van Ajax Cape Town in Zuid-Afrika.

Florida Cup

In januari zal de selectie van Ajax afreizen naar de VS, om daar deel te nemen aan de jubileumeditie van de Florida Cup. Tijdens dit internationale voetbalevenement wordt gespeeld tegen de Braziliaanse topclubs Sao Paulo FC en Flamengo. De wedstrijden zijn live te zien in meer dan 120 landen, waarmee miljoenen kijkers vooral in Amerika en Latijns-Amerika worden bereikt.