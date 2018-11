Deel dit artikel:













Automobilist zwaargewond na botsing met vrachtwagen in Amsterdam Foto: AT5

AMSTERDAM - Een automobilist is vanochtend ernstig gewond geraakt bij een ongeluk in het Westelijk Havengebied in Amsterdam.

Dat gebeurde rond 6.45 uur. Het slachtoffer kwam op de kruising tussen de straat Ruigoord en de Accraweg in botsing met een vrachtwagen. Twee ambulances en meerdere brandweerwagens werden opgeroepen. Begeleiding

De automobilist is per ambulance onder begeleiding van de politie overgebracht naar het VU Medisch Centrum. De politie onderzoekt nog hoe het ongeluk kon gebeuren. De weg is voorlopig afgezet.