Zoutvang moet verzilting Noordzeekanaal verminderen

IJMUIDEN - De bouw van de nieuwe sluis in IJmuiden vergroot het probleem van verzilting in het Noordzeekanaal. Iedere keer dat de deur van de nieuwe sluis open gaat stroomt er 10.000 kg zout naar binnen. Een nieuwe installatie moet dat probleem straks oplossen.

Rijkswaterstaat werkt aan plannen voor de bouw van een zogeheten 'zoutvang' in het naastgelegen spuikanaal. Een soort 'brievenbus' onder water die er voor moet zorgen dat zout water terug naar zee geleid wordt. Omdat de zoutvang later klaar is dan de nieuwe grote sluis is er een kans dat de Noordersluis langer in gebruik blijft.

De zoutvang moet aan de oostkant van het bestaande spuikanaal gebouwd worden. Het werkt volgens het principe dat zout water zwaarder is dan zoet water. Het dieper gelegen zoute water moet terug naar zee en het bovenste zoete water mag blijven. Een betonnen scherm dat in het water hangt moet daarvoor zorgen door het zoute water door een gleuf aan de onderkant weg te pompen.

Om de zoutvang zo effectief mogelijk te maken is de locatie uiterst belangrijk. Er moet zo min mogelijk turbulentie zijn om te voorkomen dat het zoute en het zoete water met elkaar mengen. Dat is in het drukke havengebied een heikele klus. Door de vele werkzaamheden bij het sluizencomplex is dat een flinke puzzel.